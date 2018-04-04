Учащиеся Мурманской области успешно выступили на олимпиаде школьников Санкт-Петербургского государственного университета

Опубликованы итоги олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета. По результатам заочного отборочного тура школьники Мурманской области из 12 муниципальных образований региона заняли 84 призовых места по 12 предметам.

В заключительном очном этапе Олимпиады, который в рамках соглашения с Санкт-Петербургским государственным университетом был проведен специалистами университета в г. Мурманске 4 и 5 марта 2018 года, приняли участие 70 человек, из которых четверо показали высокий результат.

Победителем олимпиады по биологии стала Зуй Екатерина, 11 класс МБОУ Мурманский политехнический лицей.

В олимпиаде по информатике две результативные позиции заняли школьники из г.Апатиты: Кравченко Александр, 11 класс МБОУ СОШ № 10, стал призером, а Пилацис Дамир, обучающийся 11 класса МБОУ Гимназия № 1, – победителем олимпиады.

Артамонов Никита, обучающийся 10 класса МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 10», стал призёром олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета по медицине.