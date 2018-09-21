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Мурманская область. Арктика21.09.18 13:58

Учащиеся ревдинской школы отравились ядовитой приманкой от грызунов, которую нашли в учебном заведении

Следствием установлено, что в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России «Оленегорский» от фельдшера школы поступило сообщение об отравлении детей, учащихся 3 класса общеобразовательной школы посёлка Ревда, предположительно ядоприманкой от грызунов.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области установлено, что 11 сентября в дневное время в период школьных занятий дети нашли свёртки с ядоприманкой, которые открыли и употребили в пищу из интереса, а часть детей принесли яд домой.

В нарушение санитарно-эпидимиологических требований к организациям, ядоприманка, разложенная в помещениях школы, находилась в бумажных пакетах без маркировки. Кроме того, отсутствовали расписка, подтверждающая принятие персоналом образовательного учреждения мест размещения приманок, и данные о контроле за местами раскладки средств в течение всего периода проведения дератизационных мероприятий сотрудниками ООО «Центр дезинфекции».

Таким образом, нарушены порядок проведения (оказания услуг) дератизационных мероприятий и контроль за их проведением.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в рамках расследуемого уголовного дела следствием из учреждения изъята документация по договорам оказания услуг дезинсекции. Установлено, что по договору, заключенному в 2018 году, коммерческая организация города Мурманска ООО «Центр дезинфекции» предоставляла услуги  по дезинсекции, дезинфекции, дератизации помещений школы. Последнее раскладывание ядоприманки от грызунов в помещении школы осуществлено 14 августа 2018 года, то есть в период летних каникул.

По данным следствия, в больницу для оказания медицинской помощи обратились 7 школьников с признаками отравления. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по факту отравления детей, посещавших МБОУ  «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

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