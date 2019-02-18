Учащиеся сгоревшей школы в Кузомени будут заканчивать четвертый класс на индивидуальном домашнем обучении

Вопрос о дальнейшем образовании четырех детей села Кузомень Терского района сегодня на оперативном совещании подняла губернатор Марина Ковтун. Напомним, 12 февраля в результате пожара здание, в котором располагалась местная начальная школа, сгорело, восстановлению не подлежит.

Как рассказала глава администрации Терского района Наталья Самойленко, в следующем учебном году дети будут переведены в школу-интернат в селе Варзуга, а ближайшие несколько месяцев программу четвертого класса продолжат изучать по индивидуальному плану с учителем дома. Сейчас начаты переговоры о возможности строительства в Кузомени административного здания, в котором планируется разместить учебные классы.

Министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира, побывавшая на днях в Кузомени, подчеркнула, что этот вопрос находится на постоянном контроле, решение о дальнейшем образовании младших школьников проработано и принято совместно с их родителями.

«Сегодня это единственно правильное решение, чтобы детям посреди учебного года не пришлось привыкать к новым условиям и не отрываться от дома», – сказала Марина Ковтун и поблагодарила профильного министра и главу администрации Терского района за оперативную работу.

Глава региона дала поручение отделу образования администрации Терского района обеспечить возможность домашнего обучения школьников, а также в ближайшее время подобрать помещение для временного размещения школы. Министерству образования и науки Мурманской области поручено оказать всю необходимую методическую помощь учительнице.