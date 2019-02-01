Учащиеся школы № 21 вернутся в классы 4 февраля

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил школу № 21, которая была закрыта на этой неделе по предписанию Роспотребнадзора.

Напомним, 28 января, когда в заполярной столице установилась продолжительная морозная погода, Управление Роспотребнадзора по Мурманской области провело оценку гигиенических нормативов температуры воздуха в образовательном учреждении. По итогам проверки было установлено, что температура воздуха в классах соответствует нормам, а вот в вестибюле и зоне рекреации – холоднее.

– Сегодня ведутся работы по установке тепловых завес в холле, зоне отдыха и помещении столовой для приведения температурного режима в соответствие с требованиями санитарного законодательства, – рассказал Андрей Сысоев. – На весенний-летний период подготовки образовательного учреждения к новому учебному году будут запланированы работы по дополнительному утеплению школы.

Глава администрации отметил, что данный вопрос необходимо решать комплексно – помимо утепления здания, надо разобраться с договором теплоснабжения с Мурманской ТЭЦ. Анализ качества предоставляемых услуг в период низких температур вызывает вопросы относительно исполнения условий соглашения.

– В предыдущие зимы таких проблем в нашей школе не возникало, – подчеркнула директор СОШ № 21 Ия Чемеркина. – Образовательный процесс не приостанавливался – для учащихся временно организовано дистанционное обучение. В понедельник, 4 февраля, ученики вернутся в классы.