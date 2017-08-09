Учащиеся трёх школ могут остаться 1 сентября без учебников

В ходе проверки Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установлено, что в трёх образовательных учреждениях региона поставка учебной литературы не завершена в полной мере. В школах имеются заключенные контракты на поставку бесплатной учебной литературы необходимой для освоения образовательных программ, однако на момент проверки поставка учебной литературы не завершена в полном объёме. Конечным сроком поставки является 31 августа 2017 года.

1 сентября является первым учебным днём (выпадает на пятницу, т.е. на день, когда будет проходить занятия) и наступает на следующий день после окончательного срока поставки, предусмотренного контрактом. В этой связи у прокуратуры имелись обоснованные сомнения в возможности провести надлежащее оформление поступившей литературы в библиотечный фонд учебных заведений и последующую своевременную выдачу учебников обучающимся.

Указанные обстоятельства могут привести к невыполнению задач, поставленных перед образовательным учреждением, нарушению прав несовершеннолетних на образование в полном объеме по образовательным программам, а следовательно и нарушению законодательства об образовании.

По результатам проверки трем руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства об образовании. Соблюдение прав школьников на контроле прокуратуры.