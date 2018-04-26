Учащийся кадетского класса имени А. Невского - призер олимпиады школьников по физической культуре в городе Ульяновске

Воспитанник 11 «а» кадетского класса имени Александра Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Лицей №2 города Мурманска Павел Терещенко с 14 по 20 апреля принял участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, который прошел в городе Ульяновске на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».

Ставшая уже традиционной для Ульяновского госуниверситета олимпиада по физической культуре в этом году собрала более 220 участников из разных регионов России.

Программа включала в себя два блока - теоретический и практический. На протяжении пяти дней спортсмены, которые только начинают путь к мировым рекордам, боролись за медали и звания победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Кроме площадок, где проходили состязания в рамках финального этапа олимпиады школьников, участники имели возможность прогуляться по историческим местам города Ульяновска, посетить Информационный центр по атомной энергии, драматический театр и другие учреждения культуры.

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре Павел Терещенко стал призером и награжден медалью и дипломом.

Желаем Павлу дальнейших побед, уверенности в своих силах и удачи во всем!