Учащийся Североморской детской музыкальной школы Никита Витусевич успешно прошел конкурсный отбор, организованный российским Фондом «Талант и успех»

Учащийся Североморской детской музыкальной школы Никита Витусевич успешно прошёл конкурсный отбор, организованный российским Фондом «Талант и успех» и получил приглашение пройти обучение в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Никита примет участие в образовательной программе по направлению «Музыкально-исполнительское искусство» в октябре 2018 года.

Никита Витусевич учится на фортепианном отделении ДМШ им. Э.С. Пастернак г.Североморск в классе преподавателя Хомичко Галины Ярославовны. Юный пианист является неоднократным лауреатом Международных, Всероссийских и Региональных конкурсов. В 2018 г . за творческие успехи Никита Витусевич отмечен высшей региональной наградой в области искусства - премией Губернатора Мурманской области «Олимп».

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Это настоящая творческая лаборатория для юных талантов со всех уголков России, это то место, где одаренные молодые люди имеют возможность повысить уровень своего мастерства и получить шанс заявить о себе. Участвуя в работе творческих смен, они посещают занятия по специальности, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами.