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Мурманская область. Арктика20.06.17 11:15

Участились случаи выдачи из банкоматов фальшивых купюр

Банк России фиксирует рост объёмов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский на III международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».

- Участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами Банка России. Основная причина - использование дешевых моделей банкнотоприёмных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака. Требования Банка России - проверять четыре машиночитаемых защитных признака, - сказал он.

Как сообщалось ранее, Банк России обнаружил в банковской системе РФ в I квартале 2017 года более 12 тысяч поддельных российских денежных знаков. Больше половины выявленных подделок (6,8 тысячи) составляют банкноты номиналом 5 тысяч рублей, на втором месте - купюры в 1 тысячу рублей (5,2 тысячи). Меньше всего за первые три месяца текущего года было обнаружено фальшивок номиналом 10 рублей - всего две штуки.

Кроме того, выявлены поддельные монеты, среди них 18 номиналом 10 рублей, 37 - номиналом пять рублей и одна - номиналом два рубля.

 

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