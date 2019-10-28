Участки мировых судей Мурманской области станут комфортнее

На каждом судебном участке мирового судьи на территории Мурманской области необходимо создать комфортные условия для работы. Такое заявление сегодня на оперативном совещании сделал губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что деятельность мировых судей очень востребована гражданами, поэтому судебные участки должны быть оборудованы современной техникой и соответствовать всем нормативным требованиям для отправления правосудия.

«Нам необходимо предпринять усилия, чтобы мировые судьи и жители, приходящие на судебные участки, чувствовали себя комфортно. О каком правосудии может идти речь, когда не работает оргтехника, а условия работы не соответствуют нормативным требованиям. Прошу Министерство юстиции и Министерство финансов региона проработать вопрос выделения денежных средств для обеспечения достойной и бесперебойной работы мировых судей», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также поручил проанализировать возможность размещения мировых судей в зданиях администраций муниципальных образований.

В рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис вручил удостоверение мировому судье судебного участка № 5 Октябрьского района города Мурманска Оксане Кузнецовой.