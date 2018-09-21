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Мурманская область. Арктика21.09.18 17:45

Участницы Евразийского женского форума заявили о создании объединения женщин – региональных лидеров

Женщины – руководители территорий регионального и муниципального уровней, парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций заявили о намерении создать Евразийское объединение женщин – региональных лидеров. Объединение призвано стать площадкой для диалога по всему спектру вопросов мировой повестки, институтом развития гражданского общества и женской народной дипломатии.

Это инициатива нашла отражение в декларации международного дискуссионного клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий», который состоялся а полях Евразийского женского форума.

Основными темами дискуссии стали опыт региональных лидеров – женщин в управлении территориями, женский вклад в становление нового технологического уклада, перспективы международного сотрудничества. Во встрече приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (Австрия) Гудрун Мослер-Тёрнштрём, глава Шумадийского округа Республики Сербия Биляна Илич-Стошич и другие.

В своём выступлении глава Мурманской области рассказала о международном сотрудничестве региона.

Как отметила Марина Ковтун, Мурманская область – активный участник Баренцева сотрудничества, которое за свою более чем двадцатилетнюю историю показало себя эффективной площадкой межгосударственного взаимодействия, превратив Баренцев/Евроарктический регион в уникальную зону доверия и стабильности.

Международные проекты охватывают практически все аспекты повседневной жизни края: экономику, транспорт, логистику и дорожное хозяйство, туризм, охрану окружающей среды, аквакультуру и рыбопромышленный комплекс, занятость и вопросы развития коренных народов, социальное развитие, здравоохранение, образование, науку, культуру.

«По итогам первого полугодия 2018 года отмечается рост внешнеторгового оборота Мурманской области по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 17,6% до 2,2 млрд долларов США», – сообщила Марина Ковтун.

Одной из очень успешных практик глава региона назвала проведение международного конкурса профессионального мастерства «Arctic Skills», участниками которого выступают студенты профессиональных колледжей из России, Норвегии, Финляндии и Швеции и эксперты из четырех стран. Местным и региональным инициативам приграничных территорий помогает воплощаться программа приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Коларктик 2014-2020». Кроме того, на приграничных территориях Печенгского района Мурманской области и норвежской коммуны Сёр-Варангер реализуется уникальный проект. Жители, проживающие в пределах 30-километровой зоны от границы России и Норвегии, могут оформить удостоверение приграничного жителя, которое даёт его обладателю право на неограниченное количество пересечений границы и нахождение до 15 дней на территории соседней страны.

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