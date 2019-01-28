Участник Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» расскажет о своём успехе

Сегодня, 28 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Мурманчане стали полуфиналистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». И нашим новым гостем станет один из его участников - Александр Шахшаев. Он реализует в Мурманской области социальный проект помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья. В прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» он расскажет об участии в престижном конкурсе и своём проекте.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.