Участникам региональных проектов по привлечению в регион медицинских кадров вручат жилищные свидетельства и денежные сертификаты

Обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами продолжает оставаться ключевой задачей в деятельности правительства Мурманской области. Ведущая роль в этой работе принадлежит мерам материального стимулирования высококвалифицированных врачей и их привлечению на работу в регион.

Так, по инициативе губернатора Марины Ковтун в Мурманской области реализуется проект «Арктический доктор», предполагающий поэтапное осуществление выплаты в размере двух миллионов рублей; предусмотрены денежные выплаты врачам для компенсации погашения первого взноса за ипотеку; значительно увеличены региональные подъемные для специалистов, трудоустроенных на дефицитные рабочие места: врачам-специалистам до 500 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – до 300 тысяч рублей. Кроме того, в регионе продолжает работу проект «Земский доктор», в 2018 году впервые начал реализовываться проект «Земский фельдшер».

19 октября в 12.00 в министерстве здравоохранения Мурманской области (г. Мурманск, пр. Кольский, 1, II этаж, большой зал) в торжественной обстановке участникам перечисленных проектов будут вручены жилищные свидетельства и денежные сертификаты.

Документы будут вручены девяти медицинским работникам из Мурманской городской поликлиники №1, областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, областного клинического многопрофильного центра, областной станции скорой медицинской помощи, ФАПа Териберки Кольской центральной районной больницы, областной детской клинической больницы и областного мурманского бюро судебно-медицинской экспертизы.