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Мурманская область. Арктика04.11.17 07:20

Участниками информационной акции «В единстве наша сила» стали курсанты Нахимовского военно-морского училища

С 1 по 7 ноября в областной научной библиотеке проходит областная информационная акция, посвященная Дню народного единства. В первые дни акции её участниками стали курсанты Нахимовского военно-морского училища.

Будущие офицеры совершили экскурс в историческое прошлое России, вспомнили события Смутного времени, получили много полезной информации об истории Дня народного единства, освобождении Москвы от польских интервентов, роли Минина и Пожарского в национально-освободительном движении. Исторический турнир «Мы едины, мы – Россия!» воссоздал ход событий и географию народного ополчения в годы Смутного времени. Особый интерес у ребят вызвала виртуальная игра «Угадай героя», посвященная историческим личностям, внесшим свой вклад в объединение страны во время Смуты.

Для курсантов была проведена экскурсия по арт-объектам библиотеки. Уникальные  панно-маркетри, граффити, роспись, сделанная известным финским художником Матиасом Путасом, ретро-уголок с раритетным патефоном 50-х годов прошлого века создают своеобразное арт-пространство. Юные северяне познакомились с фондом книгохранения и занимательной музейной экспозицией «Когда компьютеры были большими», посвященной истории вычислительной техники.

 

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Павел К
04.11.17 11:05
Ну, не может быть единства в стране, где царит такое неравенство! Сколько вы не говорите: «Сладко, сладко...», - у многих россиян уже оскомина от вас.
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Михаил Готовчиц
02.11.17 12:53
Зачем вы публикуете б********ые рассуждения человека из прошлого, не имеющего ни малейшего представления о современной организации морских портов и лоцманской проводки?
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