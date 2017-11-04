Участниками информационной акции «В единстве наша сила» стали курсанты Нахимовского военно-морского училища

С 1 по 7 ноября в областной научной библиотеке проходит областная информационная акция, посвященная Дню народного единства. В первые дни акции её участниками стали курсанты Нахимовского военно-морского училища.

Будущие офицеры совершили экскурс в историческое прошлое России, вспомнили события Смутного времени, получили много полезной информации об истории Дня народного единства, освобождении Москвы от польских интервентов, роли Минина и Пожарского в национально-освободительном движении. Исторический турнир «Мы едины, мы – Россия!» воссоздал ход событий и географию народного ополчения в годы Смутного времени. Особый интерес у ребят вызвала виртуальная игра «Угадай героя», посвященная историческим личностям, внесшим свой вклад в объединение страны во время Смуты.

Для курсантов была проведена экскурсия по арт-объектам библиотеки. Уникальные панно-маркетри, граффити, роспись, сделанная известным финским художником Матиасом Путасом, ретро-уголок с раритетным патефоном 50-х годов прошлого века создают своеобразное арт-пространство. Юные северяне познакомились с фондом книгохранения и занимательной музейной экспозицией «Когда компьютеры были большими», посвященной истории вычислительной техники.