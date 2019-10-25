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Мурманская область. Арктика25.10.19 09:30

Участниками конкурса чтецов «Храним в сердцах победу эту» стали 19 человек

С 1 по 20 октября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой проходили конкурс чтецов «Храним в сердцах победу эту» и познавательная викторина «Защитникам Заполярья», посвящённые 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. К участию приглашались любители поэзии и знатоки краеведения в возрасте от 6 до 18 лет.

Участниками конкурса чтецов стали 19 человек. Это учащиеся школ, гимназий и воспитанники дошкольных учреждений Мурманска, Полярных Зорь, Мончегорска, Снежногорска, Полярного, посёлков Ёнский и Умба. Ребята декламировали стихотворения о войне в Заполярье.

Каждый старался в своём прочтении показать мужество и стойкость солдат, защищавших Кольское Заполярье. Были исполнены стихи поэтов Георгия Рублёва «Памятник в Берлине», Антона Фокина «Говорите громче, ветераны», Сергея Сухонина «Две сестры бежали от войны», Павла Шубина «Солдаты Заполярья», Константина Баёва «На переднем крае», Евгения Евтушенко «Свадьбы», Михаила Исаковского «Русской женщине» и «Враги сожгли родную хату», Алексея Титова «Муста – Тунтури», Николая Флёрова «Баллада о матросской матери», Виктора Тимофеева «Мальчику. Долина смерти», Владимира Семёнова «Шестая батарея», Бориса Лихарева «Колокола над морем», Раисы Троянкер «У Кольского фиорда», Александра Ойслендера «Высадка десанта», Александра Подстаницкого «Дружба». Все произведения повествуют о подвигах бойцов и героях тех страшных военных событий.

Победителями стали:

в старшей возрастной группе

Диплом I степени - Попов Даниил, 9 «А» класс, СОШ № 38, г. Мурманск;

Диплом II степени - Науменко Мария, 11 «А» класс, СОШ № 1, г. Мончегорск;

Диплом II степени - Тошматова Виолетта, 11 «А» класс, СОШ № 1, г. Мончегорск;

Диплом III степени - Султанов Самид, 9 «А» класс, лицей имени В.Г. Сизова, г. Мончегорск;

в средней возрастной группе

Диплом I степени - Пронин Даниил, 6 «А» класс, гимназия № 1, г. Мурманск;

Диплом II степени - Станев Андрей, 5 «А» класс, СОШ № 269, г. Снежногорск;

Диплом III cтепени - Шалгуев Артем, 5 класс, СОШ № 4, нп. Ёнский, Ковдорского р-она, Мурманской области;

в младшей возрастной группе

Диплом I степени - Пономаренко Виктория, подготовительная группа, ДОУ № 58, г. Мурманск;

Диплом II степени - Чалова Ева, 2 класс, гимназия № 9, г. Мурманск;

Диплом III cтепени - Струфелева Алина, 3 «В» класс, гимназия № 1, г. Полярные Зори.

В познавательной викторине «Защитникам Заполярья» приняли участие 15 ребят из Мурманска, Мончегорска, Снежногорска, Кандалакши и посёлка Зеленоборский. Школьники ответственно подошли к заданию, изучили книги из предложенного в помощь списка и успешно ответили на вопросы о наступательной Петсамо-Киркенесской операции, благодаря которой были окончательно разбиты немецко-фашистские войска на Кольском полуострове и на севере Норвегии.

Победителями стали:

Диплом I степени - Кудряшов Даниил, 10 «Б» класс, гимназия № 1, г. Мончегорск;

Диплом II степени - Перфилова Софья, 5 «Б» класс, Мурманский академический лицей, г. Мурманск;

Диплом II степени - Смирнов Даниил, 5 «Б» класс, СОШ № 6, п.г.т. Зеленоборский;

Диплом III степени - Миронов Вадим, 6 «Б» класс, СОШ № 6, п.г.т. Зеленоборский.

Списки победителей конкурса чтецов и викторины будут опубликованы 25 октября на сайте Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой. Видеоролики победителей размещены на YouTub-канале библиотеки и в разделе сайта «Акции, конкурсы, марафоны».

 

Комментарии

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