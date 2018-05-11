Участники ансамбля танца «Радость» стали лауреатами VI Международного конкурса детского и юношеского творчества «ART Arena» EXPRESS

В Сочи завершился VI Международный конкурс детского и юношеского творчества «ART Arena» EXPRESS, в котором приняли участие 43 коллектива со всей России и стран ближнего зарубежья. Мурманскую область на конкурсе представила подготовительная группа заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.



Всего было показано 240 конкурсных номеров. По результатам работы жюри участники ансамбля танца «Радость» привезли в Мурманск пять дипломов Лауреата I степени в номинациях «Народный стилизованный танец» в возрастных категориях 8-10 и 11-13 лет, «Народный танец», «Народный танец. Дуэт» и «Народный танец. Трио» в возрастной категории 11-13 лет. В номинации «Детский танец» в возрастной категории 8-10 лет коллективу вручили диплом Лауреата II степени. Участница «Радости» Ксения Кочнева получила два диплома Лауреата III степени в номинации «Современный танец. Соло» в возрастной категории 16 лет и в номинации «Современный танец. Соло» в возрастной категории 14-17 лет.



Специальным дипломом «За высокое исполнение хореографических номеров» наградили мужской состав ансамбля танца «Радость».