Участники боевых действий в Афганистане поделились воспоминаниями с кадетами и юнармейцами Мурманской области

На базе Музея боевой славы Мурманского центра реабилитации ветеранов-интернационалистов состоялся тематический вечер, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Участники боевых действий в Афганистане поделились с юнармейцами, кадетами, членами военно-патриотических клубов региона своими воспоминаниями и провели экскурсию по тематической экспозиции.

Организаторы мероприятия – Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе и Мурманское региональное отделение Общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана».