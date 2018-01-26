Участники фестиваля прессы «Северный МЕДИА-АС-2018» посетили бригаду морской пехоты Северного флота

Представители региональных СМИ Мурманской области, принимающие участие во флотском этапе фестиваля прессы «Северный МЕДИА-АС-2018», вчера посетили отдельную Киркенесскую Краснознамённую бригаду морской пехоты Северного флота.

Журналисты побывали на полигоне, войсковом стрельбище, тренировочный комплексе по воздушно-десантной подготовке, где проходили плановые учебные мероприятия, в ходе которых морские пехотинцы совершенствовали свою боевую выучку.

Представителям СМИ были продемонстрированы занятия с личным составом десантно-штурмовых подразделений по преодолению психологической полосы препятствий, на которой моделируются условия, максимально приближенные к боевым – с масштабным применением имитационных боеприпасов.

Мурманские журналисты также пообщались с военнослужащими инженерно-саперных подразделений, которые выполняли ряд задач по минированию и подрыву различных объектов, а также оборудованию проходов в минно-взрывных заграждениях.

Одними из самых зрелищных стали занятия по огневой подготовке, в ходе которых личный состав мотострелкового батальона поражал различные цели из всех видов стрелкового вооружения.

Особый интерес у представителей СМИ также вызвали занятия на тренажере по воздушно-десантной подготовке. На нем к предстоящим парашютным прыжкам готовились военнослужащие из числа вновь прибывшего молодого пополнения.

Подобные выезды представителей СМИ в части и соединения Северного флота проводятся регулярно. По итогам пресс-туров на региональных телевизионных каналах и печатных полосах газет выходят материалы, рассказывающие о нелегкой, но интересной службе воинов-североморцев.

В настоящее время конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители управления Северного флота, отбирает самые лучшие телевизионные репортажи на военную, военно-историческую и патриотическую тематику, информационные сообщения и материалы в печатных СМИ, фотоработы и фоторепортажи, публикации в электронных СМИ, опубликованные и вышедшие в эфир в 2017 году. На данный момент времени таких работ представлено уже более 30.