Участники Главного военно-морского парада от Северного флота прибыли в пункты постоянного базирования

Основная часть кораблей и подводных лодок Северного флота, принимавших участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове. Сегодня в Североморск прибыл одноимённый большой противолодочный корабль. Ранее к своим причалам в Полярном и Заозёрске встали подводная лодка «Владикавказ» и подводный ракетный крейсер «Смоленск».

Как сообщает пресс-служба СФ, во время межфлотского перехода все боевые корабли и подводные лодки Северного флота 1 и 2 ранга были задействованы в учении сил ВМФ России «Океанский щит–2019», в ходе которого отработали тактику совместных действий по поиску подводных лодок, отражению налётов авиации и нанесения поражения надводным группировкам противника.

В настоящее время все участники Главного военно-морского парада и учения «Океанский щит» от Северного флота прибыли в места постоянного базирования. Исключение составляет ракетный крейсер «Маршал Устинов», который выполняет задачи дальнего похода в Атлантике.