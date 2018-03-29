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Мурманская область. Арктика29.03.18 14:48

Участники коллегии Министерства транспорта России уделили большое внимание проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

В Москве состоялось итоговое расширенное заседание коллегии Минтранса РФ под председательством министра транспорта России Максима Соколова. В работе заседания коллегии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник Президента РФ Игорь Левитин, представители администрации Президента и Правительства РФ, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, представители Счётной палаты, федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители предприятий и организаций транспортного комплекса. Мурманскую область на заседании коллегии представляли заместитель губернатора Григорий Стратий и министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин.

Ключевым вопросом повестки стало подведение итогов работы в 2017 году, а также цели и задачи на 2018 год и плановый период до 2020 года. С докладом на эту тему выступил Максим Соколов.

В выступлениях участников коллегии значительное внимание было уделено проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Так, министр транспорта РФ Максим Соколов в итоговом докладе отметил рост объёма перевозок грузов в акватории Северного морского пути за последние пять лет в три раза – до почти 10 млн тонн. Дальнейшие шаги по развитию этой трассы будут направлены на решение масштабной задачи, поставленной президентом, по развитию Северного морского пути как глобальной транспортной артерии, сказал министр.

«Необходимым элементом функционирования транспортных коридоров является комплексное развитие транспортных узлов в наших морских бассейнах. Так, например, ввод Мурманского транспортного узла позволит переориентировать грузы, в первую очередь уголь, на российские порты, при этом затраты грузоотправителей сократятся в полтора раза по сравнению с портами Прибалтики», – подчеркнул Максим Соколов.

Игорь Левитин в своем выступлении напомнил, что в прошлом году вопрос развития проекта МТУ был рассмотрен на совещании под руководством Президента России Владимира Путина.

Комментируя итоги коллегии, заместитель губернатора Григорий Стратий отметил: «Проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» имеет стратегическое значение для развития Арктики, и ему уделяется серьёзное внимание на самом высоком уровне руководства страны.

30 марта состоится рабочая поездка министра транспорта РФ Максима Соколова в Мурманскую область, в ходе которой рабочие вопросы развития проекта будут обсуждаться с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун».

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