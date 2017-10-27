ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Сари Кантола, консул Финляндии в Мурманске, живёт там, где работаетЙога помогает усилить «Магию женственности»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.10.17 13:41

Участники координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Мурманской области обсудили вопросы социальной поддержки по оплате жилья

Состоялось заседание координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Мурманской области. По поручению Марины Ковтун его провела заместитель губернатора Инна Погребняк. Открывая заседание, заместитель главы региона отметила, что работа совета нацелена на обсуждение наиболее актуальных проблем ветеранов, путей их решения, а также мер, помогающих скорейшему их разрешению.

В центре внимания участников заседания был вопрос о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Как отметил министр социального развития Сергей Мякишев, социальная поддержка по оплате ЖКУ по числу получателей и объему выделяемых бюджетных средств - один из наиболее масштабных социальных проектов: порядка 60 процентов общего объема бюджетных средств, израсходованных на социальные выплаты, приходится на целевые денежные выплаты отдельным категориям граждан.

«Сегодня жителям области предоставляется три вида таких выплат: ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (ЕЖКВ) гражданам с льготным социальным статусом независимо от уровня дохода, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которая предоставляется с учетом нуждаемости, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, которая предоставляется отдельным категориям граждан», - пояснил Сергей Мякишев.

По информации министра социального развития, по состоянию на 1 октября текущего года ЕЖКВ предоставлена более 118 тысячам граждан на общую сумму 1,6 млрд рублей. Если расходы льготников на оплату ЖКУ превышают величину регионального стандарта максимально допустимой доли таких расходов в совокупном доходе семьи, они имеют право на субсидию.

«В настоящее время субсидия предоставлена 59 тысячам семей в общем объеме средств областного бюджета 1,3 млрд рублей», - подчеркнул министр.

Кроме того, участники заседания координационного совета обсудили вопросы о пенсионном обеспечении, в том числе о льготном пенсионном обеспечении ветеранов боевых действий, а также об опыте работы органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, направленной на повышение качества жизни ветеранов и пенсионеров.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 502 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
26.10.17 17:41
Для чего надо было устанавливать леса в августе, чтобы разобрать в октябре. Ремонтные работы не велись на проспекте Ленина. Для того, видимо, чтобы отмыть бюджетные деньги?
Комментарий к новости:Мы не гонимся за скоростью, главное – качество капремонтов домов - Андрей Сысоев
Роман
26.10.17 01:15
Т***и е******е * - купюры редакции.
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Роман
25.10.17 15:37
Я простой житель, но ничего не понял, что Вы сказали о "системе" обращения с отходами.
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Виталий Измайлов берётся управлять отходами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика