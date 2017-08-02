Участники митинга почтили память защитников Отечества, погибших на полях сражений и ушедших из жизни в мирное время

Сегодня в Мурманске состоялся митинг, посвященном 87-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России. Участие в нём приняли военнослужащие, ветераны, горожане, представители органов власти.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметила, что десантные войска по праву входят в элиту Вооруженных Сил России. Служба в десанте – престижна и почётна, но ещё и чрезвычайно трудна.



«Ради того, чтобы первыми шагнуть из самолета в бездну, чтобы свалиться на врага, как гром среди ясного неба, чтобы неудержимо идти вперед и побеждать, десантники ежедневно и неустанно шлифуют своё боевое мастерство, напряженно занимаются физической подготовкой, закаляют психологическую устойчивость, постоянно подтверждая свой девиз: «Никто, кроме нас!». Немало побед и подвигов вписано в историю Российской армии десантниками в голубых беретах. Их всегда отличала беззаветная преданность Отечеству, высочайшая ответственность, готовность пойти на самопожертвование, защищая Родину», – подчеркнула Марина Ковтун.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой, приветствуя собравшихся, отметил, что воины-десантники – это элита и гордость российской армии, сильные, упорные, готовые решать самую сложную задачу бойцов: «Девиз: «Никто кроме нас!» подтверждён на деле достойной службой Отечеству. Неслучайно в годы Великой Отечественной войны всем без исключения воздушно-десантным соединениям были присвоены почётные наименования «гвардейских». Мы никогда не забудем подвиг десантников, совершенный в боевых операциях в Афганистане, Чечне, Приднестровье, Югославии и многих других «горячих» точках».

Особые слова благодарности спикер адресовал ветеранам ВДВ, которые вносят достойный вклад в дело воспитания у молодёжи нашего региона патриотизма и гражданственности, чувства ответственности за судьбу Родины.

Парламентарий выразил убеждение, что молодое поколение воинов-десантников продолжит героические традиции своих предшественников, основанные на взаимовыручке, воинской доблести и верности присяге.

Сергей Дубовой пожелал всем здоровья, надёжных друзей, мирного, чистого неба над головой.

В завершение участники митинга почтили память защитников Отечества, погибших на полях сражений и ушедших из жизни в мирное время, минутой молчания и возложением цветов и венков к мемориалу «Разорванное сердце».