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Мурманская область. Арктика26.06.19 16:02

Участники молодёжной профориентационной акции провели рабочий день в правительстве Мурманской области

В Мурманской области проходит молодёжная акция «Один день в новом месте». Её участники на один день становятся сотрудниками организаций или учреждений, с работой которых хотят познакомиться изнутри. Традиционно акцию поддерживают администрации муниципалитетов и исполнительные органы государственной власти.

Сегодня трое молодых людей провели один день в правительстве Мурманской области. Владислав Мажоров из Мончегорска, Андрей Бобров из ЗАТО Александровск и мурманчанин Максим Брилин познакомились с тонкостями работы врио заместителя губернатора Марии Деруновой, которая в том числе курирует сферу молодёжной политики в регионе.

«Для молодых людей даже один такой день может стать очень ценным. А для нас, взрослых, занимающих определенные посты, это возможность вдохновить, подсказать, помочь, подтолкнуть их в нужном направлении. Для меня в любой работе важно неравнодушие к тому, что делаю, мне не всё равно, и я делюсь этими эмоциями с остальными», – сказала Мария Дерунова, отвечая на вопросы участников акции.

Ребята обсудили с врио заместителя губернатора тему развития молодежной политики в Мурманской области. В частности, поддержали идею о важности создания молодёжного ресурсного центра, площадки для самореализации и работы над проектами молодых северян.

Мария Дерунова вручила Андрею Боброву диплом Всероссийского конкурса «Добровольцы России», отметив важность добровольческих проектов, придуманных молодежью. Проект школьника из города Полярный занял первое место в номинации «Рождённые помогать».

Во время встречи с вице-губернатором ребята также подняли проблему оттока молодежи из региона и договорились с Марией Деруновой широко обсудить эту тему в студенческой среде.

Организаторам «Один день в новом месте» в этом году поступило более 80 заявок от школьников и студентов из всех муниципалитетов. Так, в Североморске участники акции посетят Центральную районную больницу, детский сад, познакомятся с работой Североморского телевизионного канала и специального управления федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России. В Кандалакшском районе принимающими организациями станут Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония», фитнес-клуб, Кандалакшский районный суд, детский сад и другие организации. Участники акции в Оленегорске посетят приют для животных «Территория добра», городскую больницу и Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Сегодня участники проекта познакомятся с работой мурманского кинотеатра.

 

 

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