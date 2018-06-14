Участники новоземельской экспедиции Северного флота провели замеры радиационного фона по маршруту следования

Десятый день с начала экспедиции по маршрутам первопроходцев Новой Земли военнослужащие экспедиционного отряда Северного флота встретил на переходе к полярной станции Малые Кармакулы. До неё от места стоянки в заливе Абросимова 130 километров . В 1896 году впервые по этому маршруту прошёл полярный исследователь Феодосий Чернышев. Его экспедиция в летних условиях затратила на переход пять дней.

Североморцы ежедневно преодолевают около 60 километров на вездеходах «Витязь» по местности со сложным рельефом. По пути военнослужащие выполняют ряд исследований по инструкциям Института географии Российской академии наук. Также они испытывают приборы, предоставленные научно-исследовательским центром Центрального Полигона Российской Федерации и проводят регулярные метеонаблюдения, а также измеряют радиационный фон на маршруте перехода, который соответствует природной норме.

Как сообщает пресс-служба СФ, в День России, который экспедиция встретила в заливе Абросимова, североморцы попарились в бане. Её организовали в полевых условиях в палатке. Затем прошло публичное чтение книг об истории освоения Арктики и праздничный стол, разнообразие которому придали свежие овощи и фрукты, доставленные военнослужащими Центрального Полигона Российской Федерации несколько дней назад на вертолете. Погода на Карском побережье позволила научной группе отряда совершить краткую экскурсию к бухте Голицина, а также обследовать расположенное невдалеке реликтовое озеро.