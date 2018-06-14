Участники новоземельской экспедиции Северного флота провели замеры радиационного фона по маршруту следования
Десятый день с начала экспедиции по маршрутам первопроходцев Новой Земли военнослужащие экспедиционного отряда Северного флота встретил на переходе к полярной станции Малые Кармакулы. До неё от места стоянки в заливе Абросимова
Североморцы ежедневно преодолевают около
Как сообщает пресс-служба СФ, в День России, который экспедиция встретила в заливе Абросимова, североморцы попарились в бане. Её организовали в полевых условиях в палатке. Затем прошло публичное чтение книг об истории освоения Арктики и праздничный стол, разнообразие которому придали свежие овощи и фрукты, доставленные военнослужащими Центрального Полигона Российской Федерации несколько дней назад на вертолете. Погода на Карском побережье позволила научной группе отряда совершить краткую экскурсию к бухте Голицина, а также обследовать расположенное невдалеке реликтовое озеро.