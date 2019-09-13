Участники программы обучения кадрового резерва АО «ММТП» защитили свои проекты по развитию предприятия

В Мурманском морском торговом порту состоялась защита проектов участников программы обучения кадрового резерва «Управление», в рамках которого портовики предложили экспертному жюри свои уникальные проекты по развитию родного предприятия.

Этому событию предшествовала большая подготовительная, организационная и исследовательская работа. Изначально в подразделениях АО «ММТП» прошёл отбор претендентов на обучение по программе, после чего был сформирован кадровый резерв. В течение года сотрудники слушали лекции преподавателей Мурманского филиала Российского университета кооперации и выполняли практические задания по профильным дисциплинам.

Как признаются участники, совмещение обучения и работы было непростым испытанием, поэтому до четвертой сессии дошли 13 учеников. Тем не менее, в итоге каждый из них разработал свой проект, нацеленный на совершенствование деятельности градообразующего предприятия. Стоит отметить, что на этот раз резервисты сделали акцент на улучшении условий труда работников, а также на развитии экологических, социальных программ и повышении квалификации по отдельным специальностям. В настоящий момент проекты приняты комиссией, в состав которой вошли руководители высшего звена градообразующего предприятия. В ближайшее время результаты работы будут переданы на утверждение руководству предприятия.

Остается добавить, что далее «управленцам» предстоит обучение в рамках пятой заключительной сессии программы подготовки кадрового резерва, которая пройдет под названием «Экспедиция». Главная идея «Экспедиции» - в игровой форме сформировать навыки кросс-функционального взаимодействия для достижения общих целей.