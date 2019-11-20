Участники программы подготовки кадрового резерва АО «ММТП» завершили своё обучение

В Мурманском морском торговом порту участники программы обучения кадрового резерва «Управление» прошли финальную сессию. На протяжении года сотрудники слушали лекции преподавателей столичной школы бизнеса «Partner», а также подготовили уникальные проекты по развитию родного предприятия. Общая продолжительность программы обучения участников кадрового резерва составила 112 часов.

В ходе пяти учебных сессий портовики слушали лекции и выполняли практические задания по направлениям: «Ориентация на результат», «Управление затратами», «Управление стрессом», «Корпоративная культура», «Эффективные коммуникации». После теоретических занятий и тренингов участники программы разработали и защитили индивидуальные проекты перед руководителями высшего звена АО «ММТП».

В сентябре свои работы на суд компетентного жюри представили 14 портовиков. На сегодняшний день приняты к реализации уже два проекта: проект диспетчера грузового района №1 Игоря Комарова «Повышение квалификации стивидоров по английскому языку» и проект группового механика комплекса механизации Игоря Кузнецовского «Повышение квалификации слесарей по ремонту и обслуживанию кранов-манипуляторов».

Другие проекты находятся на рассмотрении. Важно отметить, что в этом году резервисты сделали акцент на улучшении условий труда работников, а также на развитии экологических, социальных программ и повышении квалификации по отдельным специальностям.

Заключительным этапом обучения стала бизнес-симуляция под названием «Экспедиция». Главная идея финальной сессии является формирование у сотрудников навыка кросс-функционального взаимодействия для достижения общих целей в игровой форме. В ходе «Экспедиции» участники программы кадрового резерва изучили правила и принципы организации коммуникаций между различными отделами и подразделениями.

По итогам обучения сотрудники получили сертификаты о завершении обучения и зачислены в кадровый резерв для дальнейшего замещения вакантных должностей линейных руководителей.