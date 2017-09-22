Участники регионального этапа Всероссийского слета юных экологов познакомились с работой предприятия по переработке отходов

В Мурманске 21-23 сентября проходит региональный этап Всероссийского слета юных экологов, в котором принимают участие команды из различных муниципальных образований региона.

Для участников слёта предусмотрена обширная и содержательная программа, которая в том числе включает в себя и посещение отходообрабатывающего участка ООО «Управляющая компания «Центр по обращению с отходами». Экскурсия на участок по сортировке предварительно разделенных твердых бытовых отходов была организована в рамках реализации партийного проекта «Экология России».

«На мой взгляд, очень важно объяснить детям, особенно – юным экологам, значимость в решении задач по сохранению экологии таких направлений, как переработка отходов, раздельный сбора мусора, - отметила председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Экология России» Ирина Чеховская. – А также показать, что уже есть предприятия, в том числе и в нашей области, которые помогают решить проблему загрязнения окружающей среды твёрдыми бытовыми отходами».