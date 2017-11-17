Участники VI Мурманской международной деловой недели встретились с юными инспекторами дорожного движения

Форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева региона, стартовавший вчера в рамках VI Мурманской международной деловой недели, продолжает свою работу. Сегодня участников форума принимал Мурманский международный лицей.

С ребятами пообщались региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин, генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игорь Старыгин и представители норвежской делегации форума. Состоялось также награждение авторов лучших работ конкурса тематического детского рисунка «Наши дороги жизни». Первое место заняла шестиклассница Виктория Бордюжа, на втором месте Дарья Смирнова, на третьем - Полина Новикова.

Кроме того сегодня участники форума встретились с юными инспекторами дорожного движения, слёт которых состоялся в Минькинской коррекционной школе-интернате.

На площади Пять Углов в Мурманске проходит акция «Засветись» – здесь организована раздача светоотражателей школьникам.