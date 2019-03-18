Участники вокального конкурса «MurmanVision» на 4 этап выйдут с зарубежными песнями

Не пора ли Кремлю задуматься над проблемой низкого индекса доверия к Путину и Медведеву? Пусть посмотрят на сайте ВЦИОМ!

Очень нужное и важно мероприятие для города-героя! очень! Ряженые из КШМ (школы, получившей грант в связи с " низкими образовательными результатами") обслуживали III Чемпионат мира по ледяному плаван

Zviygincew

Могу отметить, что накат на Грудинина на этой неделе очень мощный - от многочисленных федеральных СМИ и до региональных докатилось. Я за него не голосовал и голосовать не буду, но он был одной из реал