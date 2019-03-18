Мурманская область. Арктика18.03.19 08:25
Участники вокального конкурса «MurmanVision» на 4 этап выйдут с зарубежными песнями
29 марта в 19 часов в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится 4 конкурсный этап второго сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса станет молодёжь Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».
Организатором конкурса является городская молодёжная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.
На четвёртом этапе участникам конкурса предстоит представить и исполнить авторский перевод зарубежной песни.
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