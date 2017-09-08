В Госавтоинспекции Мурманской области состоялась рабочая встреча с представителями автошкол региона. На встрече присутствовал вновь назначенный руководитель подразделения Петр Петровский.

Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия автошкол и Госавтоинспекции, до представителей автошкол была доведена информация о реализации майских указов президента России в части оказания государственных услуг и соблюдения административного регламента МВД по проведении экзаменов для кандидатов в водители и выдаче водительских удостоверений. Были также озвучены рейтинги автошкол, основанные на оценке результатов сдачи экзаменов их учениками.

Представители автошкол задали руководителю регистрационно-экзаменационного отделения волнующие их вопросы. Так, например, собравшиеся внесли корректировки в график приема теоретической части экзамена на текущий месяц и обсудили график на октябрь. Коснулись сложности, связанной со сдачей практической части в зимнее время – занесенной снегом разметки.

Участники встречи обсудили новые требования к автогородкам и необходимость доведения до кандидатов водители информации о возможности обращения в Госавтоинспекцию через Единый портал государственных и муниципальных услуг с возможностью получения 30% скидки при оплате. Дополнительно представителями ГИБДД было отмечено, что в настоящее время при обращении в МРЭО порталом госуслуг пользуется более 60% граждан, а к концу 2018-го года этот показатель будет увеличен до 70%, сообщает УГИБДД России по Мурманской области.