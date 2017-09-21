Участники заседания комиссии Общественной палаты Мурманской области пришли к выводу, что события столетней давности изменить уже нельзя

19 сентября прошло заседание комиссии Общественной палаты Мурманской области по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных отношений. Основной темой заседания стало обсуждение специфики, итогов, уроков и исторического значения русской революции 1917 года.

К дискуссии были приглашены профессиональные историки и представители общественности Мурманской области. Вели дискуссию Раскина Диана - председатель комиссии Общественной палаты Мурманской области и Чапенко Александр член Общественной палаты Мурманской области, председатель Мурманского отделения Российского Военно-исторического общества.

Преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота вместе с членами Общественной палаты пытались найти ответ на вопрос «чем является Русская революция 1917 года для каждого из нас». Студенты и учащиеся, принявшие участие в обсуждении обратили внимание на интерес молодёжи к этим историческим моментам нашей Родины.

Итогом обсуждения стало предложение - рассматривать события столетней давности, как исторический факт, как свершившиеся события, которые уже нельзя изменить.