Участников экспедиции «РГО Экспо» пришлось спасать экипажу ледокола «Таймыр»

Экипаж атомного ледокола «Таймыр» спас участников экспедиции «РГО Экспо» с полярной метеостанции, сообщила пресс-служба «Атомфлота» 2 февраля.

Путешественники планировали на внедорожниках добраться из Норильска до самого северного континентального населенного пункта в мире - Диксона, чтобы установить мировой рекорд.

«Участники экспедиции остановились на полярной метеостанции Сопкарга и направили запрос о помощи в Росатомфлот. В письме путешественников говорилось, что погодные условия и поврежденные ледовыми торосами колеса машин не позволили автомобильной группе преодолеть обратный путь самостоятельно», - цитируются в сообщении слова директора по судоходству «Атомфлота» Андрея Смирнова.

В результате «Таймыр» взял путешественников к себе на борт и доставил в порт Дудинка, а после вернулся к работе по обеспечению безопасной проводки судов по Севморпути.