Учебно-методические сборы выявили лучших кинологов Заполярья

В течение недели на базе мурманской исправительной колонии № 17 и отдела по конвоированию УФСИН России по Мурманской области проходили учебно-методические сборы, в которых приняли участие 43 специалиста-кинолога со служебными собаками, представлявших учреждения и подразделения пенитенциарной системы Заполярья.

В начале сборов у участников мероприятия проверялись знания нормативных документов, методик подготовки и применения собак, а также уровень натренированности служебных собак для получения допуска к самостоятельному несению службы в составах караулов и служебных нарядов по охране объектов УФСИН. Кроме того, в рамках программы сборов были проведены занятия с кандидатами для направления на профессиональное обучение в учебные центры ФСИН России, с подбором для них собак, пригодных для дрессировки и последующего использования в служебной деятельности.

На занятиях кинологи под руководством более опытных коллег отработали нормативы общего послушания и нормативы специального курса: по следовой работе, по обыску транспортных средств, выборка вещи, выборка человека по заданному запаху, задержание. У кинологов со служебными собаками по поиску наркотических и взрывчатых веществ также была возможность проверить работу своих воспитанников.

В дополнение во время сборов были проведены показательные занятия по отработке действий караула по пресечению побега с прокладкой контрольно - запахового следа и досмотру транспортных средств и грузов.

После завершения тренировочных занятий были подведены итоги. В результате лучшими по уровню подготовленности были признаны инструктора-кинологи двух учреждений: мурманского следственного изолятора № 1 и отдела по конвоированию УФСИН.