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Мурманская область. Арктика10.09.19 08:00

Учебный корабль «Перекоп» прибыл в Архангельск

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершающий поход по Северному морскому пути с курсантами военно-морских учебных заведений России на борту, прибыл в город Архангельск. Корабль ошвартовался у морского-речного вокзала столицы Поморья.

В торжественной встрече приняли участие командование и военнослужащие Беломорской военно-морской базы, руководство Архангельской области, морские курсанты и кадеты, юнармейцы и жители Архангельска. Артисты местного ансамбля песни и танца «Дивованье» исполнили знаменитую северную народную песню «Как по морю, морю синему…» и преподнесли гостям традиционные хлеб-соль.

«Поморская земля – это не только колыбель флота, но и кузница кадров. Первыми моряками Петра Великого были поморы, здесь служили будущие адмиралы Лазарев, Нахимов, Корнилов, Кузнецов, – подчеркнул, обращаясь к гостям, командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов. – Сегодня моряки-беломорцы с честью продолжают героические традиции своих предшественников, успешно решают поставленные учебно-боевые задачи, вносят весомый вклад в дело укрепления безопасности нашего государства. Уверен, что многие из вас еще не раз побывают на нашей земле в ходе дальнейшей службы на флоте».

Как сообщает пресс-служба СФ, Поморье по праву считается колыбелью российского флота. На рубеже XVII-XVIII веков веке там были открыты первые государственные верфи. Сегодня же - центр атомного подводного судостроения. На северной земле 115 лет назад родился легендарный Адмирал Флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов. Об этом и многом другом курсанты военно-морских вузов из Санкт-Петербурга и Владивостока узнают в ближайшие дни во время экскурсий по музеям и достопримечательностям Архангельска.

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