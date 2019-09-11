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Мурманская область. Арктика11.09.19 07:30

Учебный корабль «Перекоп» продолжил межфлотский переход по Северному морскому пути

Учебный корабль (УК) Балтийского флота «Перекоп» вчера покинул порт Архангельск и продолжил межфлотский переход по Северному морскому пути.

В рамках перехода с Северного на Тихоокеанский флот, протяжённостью 7,5 тыс. морских миль, «Перекоп» совершит заходы в порты Тикси, Певек и Остров Беринга, а на 30 сентября запланирован заход корабля в порт Петропавловск-Камчатский.

Для обеспечения перехода корабля через Карское море, где наблюдается наиболее сложная ледовая обстановка, будет задействован мелкосидящий атомный ледокол проекта 10580 «Вайгач».

На борту учебного корабля находятся более 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова и Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (г. Санкт-Петербург), проходящих морскую практику.

В ходе похода курсантам предстоит пройти практику по штурманским дисциплинам, совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, а также дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Кроме того, с будущими морскими офицерами будет проведен ряд тренировок на современном учебном тренажере «Регель», смонтированном на корабле. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, после завершения обучения курсанты на борту корабля сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.

Для обучения на корабле созданы специальные классы и тренажерные комплексы. «Перекоп» имеет астрономическую палубу, отсек борьбы за живучесть корабля и шестивесельные ялы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей.

Во время перехода корабль посетит крупные порты в Российской Федерации, где совершит две-три замены курсантов военно-морских вузов. В 2018 году стажировку на его борту прошли свыше 1000 человек.

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