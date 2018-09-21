Учебный корабль «Перекоп» взял курс из Североморска в Севастополь

После пополнения запасов и смены практикантов учебный корабль «Перекоп» продолжил поход в Севастополь по плану проведения морской практики курсантов.

В Североморске курсантов из ТОВМУ из Владивостока на борту сменили будущие офицеры из ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии г. Калининград» и Военно-морского политехнического института из Санкт- Петербурга.

На данном отрезке беспрецедентного учебного похода курсантам российских военно-морских вузов под руководством начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия г. Калининград» контр-адмирала Вячеслава Сытника предстоит преодолеть пять морей и вновь побывать в Атлантике.

Ранее учебный корабль «Перекоп» в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток. На этом этапе корабль прошел через 3 океана и 16 морей. В столицу Приморья корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился из Владивостока в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский и далее взял курс на Североморск. В Северный ледовитый океан учебный корабль вышел через Берингов пролив 2 сентября. Через две недели, преодолев ледовые поля и четыре арктических моря, «Перекоп зашёл в Североморск.

Первый в истории и уникальный в своем роде поход с точки зрения географии движения учебного корабля «Перекоп» стартовал 1 апреля из Кронштадта. Корабль Балтийского флота «Перекоп». Впервые в истории совершил переход по Северному морскому пути из Владивостока в Североморск. В главной базе Северного флота экипаж корабля находился с 15 по 20 сентября.