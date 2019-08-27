Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, ответил на вопросы пользователей социальных сетейИдёт «охота» на недобросовестных должников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.08.19 14:01

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» прибудет в Североморск 1 сентября

Учебный корабль (УК) «Перекоп», осуществляющий дальний поход с целью морской практики курсантов военно-морских образовательных заведений, приступил к прохождению Балтийской проливной зоны. Планируется, что УК «Перекоп» прибудет в Североморск 1 сентября 2019 года. Поход корабля находится на личном контроле главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

24 августа, в соответствии с поставленной главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым задачей по совершенствованию морской практики курсантов военно-морских образовательных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ, учебный корабль «Перекоп» вышел из Кронштадта и взял курс на Баренцево море. По поручению главкома ВМФ, курсантов в море торжественно проводил заместитель начальника ВУНЦ ВМФ контр-адмирал Александр Карпов.

Переход корабля, на борту которого находятся курсанты штурманско-гидрографического факультета Военно-морского института (Морского корпуса им. Петра Великого), курсанты факультета энергетических установок Военно-морского политехнического института и кадеты Кронштадтского морского военного кадетского корпуса, станет одним из этапов уникального похода Северным морским путем с заходами УК «Перекоп» в Североморск, Архангельск, Петропавловск-Камчатский и Владивосток.

На различных этапах похода учебного корабля «Перекоп» в нём будут участвовать также курсанты штурманского факультета Тихоокеанского высшего военно-морского училища, воспитанники Владивостокского нахимовского военно-морского училища. Командиром похода на борту учебного корабля «Перекоп» назначен контр-адмирал Александр Щербицкий.

По словам главкома ВМФ России, «Главное командования ВМФ будет и далее совершенствовать качество и интенсивность подготовки будущих офицеров ВМФ. Уже сегодня можно констатировать, что с первого курса учебы в образовательных заведениях появилась ярко выраженная практическая направленность обучения, повысился уровень знаний и умений обучающихся, необходимых для их быстрой адаптации на флотах».

В течение нескольких лет главным командованием ВМФ реализуется практика участия курсантов военно-морских вузов в дальних океанских походах на учебных кораблях ВМФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.08.19 21:46
Прощай... В Питере нельзя было, а "В Мурманске - ЖИТЬ!"... «Прощай, оружие!» - роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1929 году.
Комментарий к новости:Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту постоянного базирования
Д.О. Вернер
22.08.19 21:12
Во здорово: выдавать обязанности за ПОДАРКИ! "Подарили вторую жизнь детскому саду..."
Комментарий к новости:Подарили вторую жизнь детскому саду № 97
Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиУровень бедности в стране повысится – прогноз Минэка-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 29 копеек, евро – на 21 копейку-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 августа-PRO Нефть и газЮрий Трутнев торопится заработать на богатствах Арктики-PRO Законы«Без любых средств принуждения», или Затянувшиеся пенсионные страдания
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 313 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика