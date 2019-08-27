Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» прибудет в Североморск 1 сентября

Учебный корабль (УК) «Перекоп», осуществляющий дальний поход с целью морской практики курсантов военно-морских образовательных заведений, приступил к прохождению Балтийской проливной зоны. Планируется, что УК «Перекоп» прибудет в Североморск 1 сентября 2019 года. Поход корабля находится на личном контроле главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

24 августа, в соответствии с поставленной главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым задачей по совершенствованию морской практики курсантов военно-морских образовательных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ, учебный корабль «Перекоп» вышел из Кронштадта и взял курс на Баренцево море. По поручению главкома ВМФ, курсантов в море торжественно проводил заместитель начальника ВУНЦ ВМФ контр-адмирал Александр Карпов.

Переход корабля, на борту которого находятся курсанты штурманско-гидрографического факультета Военно-морского института (Морского корпуса им. Петра Великого), курсанты факультета энергетических установок Военно-морского политехнического института и кадеты Кронштадтского морского военного кадетского корпуса, станет одним из этапов уникального похода Северным морским путем с заходами УК «Перекоп» в Североморск, Архангельск, Петропавловск-Камчатский и Владивосток.

На различных этапах похода учебного корабля «Перекоп» в нём будут участвовать также курсанты штурманского факультета Тихоокеанского высшего военно-морского училища, воспитанники Владивостокского нахимовского военно-морского училища. Командиром похода на борту учебного корабля «Перекоп» назначен контр-адмирал Александр Щербицкий.

По словам главкома ВМФ России, «Главное командования ВМФ будет и далее совершенствовать качество и интенсивность подготовки будущих офицеров ВМФ. Уже сегодня можно констатировать, что с первого курса учебы в образовательных заведениях появилась ярко выраженная практическая направленность обучения, повысился уровень знаний и умений обучающихся, необходимых для их быстрой адаптации на флотах».

В течение нескольких лет главным командованием ВМФ реализуется практика участия курсантов военно-морских вузов в дальних океанских походах на учебных кораблях ВМФ.