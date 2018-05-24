Ученик Хибинской гимназии Евгений Михайлов прошёл в финал Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьников

В г. Питтсбурге (США) состоялся Всемирный смотр-конкурс научных и инженерных достижений школьников, для участия на котором был приглашен учащийся Хибинской гимназии Кировска Евгений Михайлов.

Всемирный смотр-конкурс научных и инженерных достижений школьников (Intel International Science and Engineering Fair - Intel ISEF) ежегодно проходит в США и координируется некоммерческой организацией «Science Service. Intel ISEF» – это международное мероприятие для подростков.

Евгений Михайлов, который прошёл в финал конкурса, представил свой проект, направленный на оптимизацию процесса очистки пришкольной территории от снега зимой.

Всего в конкурсе участвовали более тысячи подростков из разных стран мира. Их работы затрагивали самые разные области знаний: подростки ищут альтернативные источники энергии, предлагают способы лечения онкологических заболеваний, решения климатических проблем и так далее.