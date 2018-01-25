Ученики детских школ искусств примут участие в IV региональном конкурсе по сольфеджио «Музыкальный эрудит»

27 января в Мурманском колледже искусств состоится IV региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит». Организатор мероприятия -Мурманский колледж искусств.

Тема конкурса – «Развитие гармонического слуха в творческих заданиях». В муниципальном этапе приняли участие 59 учащихся, а в региональном этапе примут участие 17 воспитанников детских школ искусств из Мурманска, Североморска, Колы, Полярного, Видяево и поселка Молочный в возрасте от 14 до 17 лет, победившие в I этапе (муниципальном).

Конкурс состоит из письменного и устного туров: записи музыкального диктанта, гармонизации мелодии, исполнении мелодии с собственным аккомпанементом, ответов на теоретические вопросы по курсу сольфеджио.

В 12.00 пройдет письменный тур, в 14.00 – устный, а в 17.30 состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Конкурс проводится один раз в три года и является единственным конкурсом регионального уровня для обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по теоретическим дисциплинам.