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Мурманская область. Арктика22.03.19 16:34

Ученики школы представили свои макеты аллеи искусств и фонтана желаний

Сегодня в средней школе № 44 состоялась презентация творческих работ мурманских школьников в рамках реализации проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!». В мероприятии приняли участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова и депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров.

Ученики школы представили гостям свои макеты аллеи искусств, фонтана желаний, а также дизайн - проекты цветочных клумб «Помним! Гордимся!» и «Северный Флот не подведёт!».

Ребят детского общественного объединения «Юная Арктика» Дома детского творчества им. А. Торцева объединила идея социально-экономического развития города Мурманска. Они активно работают над проектом «Город Мурманск. Роста. Новые «точки притяжения», который направлен на благоустройство микрорайона.

– Отрадно, что мурманчане всех возрастов стремятся внести свой вклад в развитие столицы Заполярья, – отметил Андрей Сысоев. – То, что хотят видеть в Мурманске ребята, во многом сходится с идеями городской власти. Представленные проекты очень важны с точки зрения поиска конкретных решений по благоустройству города.

Юные дизайнеры Центра профессиональной ориентации «ПрофСтарт» обратились к главе города с инициативой проводить публичные обсуждения всех идей и проектов.

– Дети – это будущее Мурманска, и они вправе решать в каком городе они хотят жить, – отметили ребята.  

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев поддержал идею организовать широкое обсуждение лучших предложений на страницах газеты «Вечерний Мурманск».

– Это уже стало доброй мурманской традицией: любой проект обсуждать с горожанами, – прокомментировал Андрей Иванович. – Необходимо учитывать все мнения и пожелания, и тогда он будет востребован всеми.

– У нас много таких творчески одарённых школьников, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Хабаров. – Уверен, что при помощи газеты «Вечерний Мурманск», комитета по образованию мы постараемся эти идеи собрать, оценить и обсудить с мурманчанами.

Надо отметить, что это не первый проект для мурманских школьников, ребята принимали участие в таких масштабных акциях, как «Мурманск — город чистоты!», «Город, удобный для жизни!»: было подготовлено 67 макетов, их проектированием занимались более 600 человек: ученики и выпускники мурманских образовательных организаций, их педагоги и родители.

– Тесное взаимодействие городских властей с неравнодушными мурманчанами позволяет воплотить многие задумки и пожелания горожан в жизнь, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – Так, по предложению жителей областного центра на берегу Семеновского озера поселился Кот Семен, установили «Ждущую», сквер на Пяти Углах украшает памятник треске, а зеленую зону на проспекте Кирова – композиция «Куб знаний». 

К теме: в рамках проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» школьники принимают участие в различных конкурсах и акциях, объединенных общей идеей создания комфортной городской среды.

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Последние комментарии

Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
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Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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