Учения по ликвидации пожаров и других кризисных ситуаций прошли на Северном флоте

На складе перевалки горюче-смазочных материалов центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) Северного флота прошло учение по отработке плана противопожарной защиты. В ходе учения отрабатывались практические действия дежурных служб ЦМТО, штатных пожарных команд, аварийно-спасательных групп, а также слаженность сил и средств, которые задействуются в случае возникновения пожара.

По одной из вводных учения, на стационарном причале, у которого ошвартовано судно комплексного портового обеспечения «Печа», произошло условное возгорание топливного резервуара.

К тушению условного пожара были привлечены аварийно-спасательные группы судна «Печа», а также по одному пожарному расчёту от трёх штатных пожарных команд центра материально-технического обеспечения СФ.

В ходе учения были организованы рубежи противопожарной обороны, подача огнетушащих веществ на условный очаг возгорания, а также охлаждение топливных трубопроводов, находящихся вблизи условного очага пожара.

По предварительным итогам, привлекаемые к учению дежурные силы и аварийно-спасательные группы выполнили установленные нормативы.

Аналогичные тренировки и учения были проведены 9 июня в подводных силах СФ и на Кольской флотилии разнородных сил. К ним привлекался личный состав ЦМТО Северного флота, пожарные команды, штатные и нештатные аварийно-спасательные группы и дежурные силы гарнизонов. Помимо ликвидации условных возгораний личный состав объединений флота участвовал в тренировках по борьбе за живучесть при условном поступлении забортной воды в отсеки боевых кораблей и судов обеспечения, а также отрабатывал практические действия при угрозе подтопления плавучих причалов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировочные мероприятия по обеспечению непотопляемости и взрывопожаробезопасности боевых кораблей и судов обеспечения проводятся на Северном флоте на постоянной основе. В ходе таких мероприятий совершенствуются навыки дежурных смен регионального центра управления обороной СФ и личного состава аварийно-спасательных групп при возникновении аварийных и кризисных ситуаций.