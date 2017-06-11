ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Роботы - помощники и роботы - конкуренты людейВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные отношения - она немножко «дура», а он «зануда»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.06.17 10:15

Учения по ликвидации пожаров и других кризисных ситуаций прошли на Северном флоте

На складе перевалки горюче-смазочных материалов центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) Северного флота прошло учение по отработке плана противопожарной защиты. В ходе учения отрабатывались практические действия дежурных служб ЦМТО, штатных пожарных команд, аварийно-спасательных групп, а также слаженность сил и средств, которые задействуются в случае возникновения пожара.

По одной из вводных учения, на стационарном причале, у которого ошвартовано судно комплексного портового обеспечения «Печа», произошло условное возгорание топливного резервуара.

К тушению условного пожара были привлечены аварийно-спасательные группы судна «Печа», а также по одному пожарному расчёту от трёх штатных пожарных команд центра материально-технического обеспечения СФ.

В ходе учения были организованы рубежи противопожарной обороны, подача огнетушащих веществ на условный очаг возгорания, а также охлаждение топливных трубопроводов, находящихся вблизи условного очага пожара.

По предварительным итогам, привлекаемые к учению дежурные силы и аварийно-спасательные группы выполнили установленные нормативы.

Аналогичные тренировки и учения были проведены 9 июня в подводных силах СФ и на Кольской флотилии разнородных сил. К ним привлекался личный состав ЦМТО Северного флота, пожарные команды, штатные и нештатные аварийно-спасательные группы и дежурные силы гарнизонов. Помимо ликвидации условных возгораний личный состав объединений флота участвовал в тренировках по борьбе за живучесть при условном поступлении забортной воды в отсеки боевых кораблей и судов обеспечения, а также отрабатывал практические действия при угрозе подтопления плавучих причалов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировочные мероприятия по обеспечению непотопляемости и взрывопожаробезопасности боевых кораблей и судов обеспечения проводятся на Северном флоте на постоянной основе. В ходе таких мероприятий совершенствуются навыки дежурных смен регионального центра управления обороной СФ и личного состава аварийно-спасательных групп при возникновении аварийных и кризисных ситуаций.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 666 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:00«На стыке границ и религий». Документальный фильм (6+)21:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)22:00«Калейдоскоп любви». Художественный фильм (16+)23:45«Рамки закона». Тематическая программа (12+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Ключи от неба». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиОтмечается снижение поступлений налогов в консолидированный бюджет Мурманской областиДенег опять нет, или Власти не торопятся рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 2 копейки, евро теряет 36 копеекДоллар и евро продолжают теснить рубль-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХАлексей Тюкавин дал старт подготовки к отопительному периоду 2017/2018 годаПлановые отключения в Мурманске на 13 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения