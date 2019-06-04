Учёные из Петербурга разрабатывают новые требования к экологическому мониторингу в Арктике

Группа учёных-геоэкологов из Санкт-Петербургского государственного университета работает в рамках гранта Русского географического общества (РГО) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) над созданием новых рекомендаций по экологическому мониторингу в зоне нефте- и газодобычи в Арктике. Об этом рассказала руководитель гранта профессор кафедры геоэкологии и природопользования СПбГУ Марина Опекунова.

«У нас существует грант РГО и РФФИ, задачей которого является отработка методики экологического мониторинга в Арктике, где ведётся добыча углеводородов и осуществляется их транспортировка по трубопроводам. Наши исследования в Ямало-Ненецком Автономном Округе показывают, что необходимо внесение существенных изменений в программы мониторинга, который обязаны проводить недропользователи. По итогам работ в этом году будет подготовлен проект методического документа», - сказала Опекунова.

По её словам, следует оптимизировать перечень загрязняющих веществ, по которым ведётся мониторинг, усовершенствовать методы отбора и анализа проб, а также обработки полученных результатов для формирования в дальнейшем управляющих решений, пишет ТАСС.

В ЯНАО обязательным является изучение фенола, бензапирена, шестивалентного хрома, но эти вещества в минимальной степени связаны с разработкой углеводородного сырья, зато не рассматриваются такие важные индикаторы как барий, стронций, нафталин. По словам Опекуновой, растения, которые в настоящее время не входят в состав компонентов, обязательных к изучению при проведении мониторинга, оказались очень хорошими показателями состояния и загрязнения окружающей среды северных регионов и в разрабатываемый проект документа будут включены в качестве обязательных.