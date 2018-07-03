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Мурманская область. Арктика03.07.18 08:40

Учёные изучат особенности детского сна в Арктике и разработают способы его улучшения

Учёные из Карельского научного центра Российской академии наук (РАН) проведут в 2018 году исследование детского сна в Арктике. По результатам проекта будут созданы рекомендации для корректировки режима дня и школьных занятий для живущих на Крайнем Севере детей, сообщил ТАСС руководитель проекта Сергей Коломейчук.

«Мы изучаем, как социальная десинхронизация - потребность жить по расписанию, основанному на общественных нормах, а не на биологических часах, влияет на детей и их сон. В Арктике эти процессы сильнее выражены, потому что в отличии от умеренных широт там меньше солнечного света. В результате дети сильнее не высыпаются, а это, в свою очередь, влияет на их восприятие информации и способность восполнять энергию. Это чревато перееданием, нарушением метаболизма, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и даже диабетом», - сказал Коломейчук и добавил, что к концу 2018 года исследователи закончат изучение групп детей из регионов северной части европейской России и подготовят рекомендации для корректировки сна и режима дня.

- Мы проводим первичный сбор данных через анкетирование у детей из Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области и с помощью анализов оцениваем уровень гормона сна. Затем сравниваем с показателями детей коренных жителей. Если они отличаются, то мы смотрим за тем, что именно коренные народы делают по-другому. На основании полученных данных мы разработаем рекомендации для немедикаментозной коррекции сна, например, перенос на более позднее время начало занятий в школах во втором полугодии и будем рекомендовать властям воспользоваться ими и провести пилотный проект, - добавил Коломейчук.

Он отметил, что подобная практика существует в странах Скандинавии. «Все занятия во втором полугодии было бы полезно сдвинуть на полчаса-час. Такое уже есть в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Наши соседи считают, что качество сна имеет прямую связь с поведением детей. Поэтому, чтобы избежать различных асоциальных явлений в будущем, они пришили (к выводу о необходимости) использовать такую меру», - пояснил Коломейчук.

Проект по исследованию и оценке влияния жизни в Арктике на показатели сна и бодрствования детей осуществляется командой ученых из экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) совместно c лабораторией генетики Карельского Научного центра РАН и Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова.

http://tass.ru/nauka/5341366

 

 

 

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