Учёные КНЦ предложили новую технологию создания керамических материалов из отходов горно-металлургических комплексов Мурманской области

В Кольском научном центре РАН предложили технологию для создания керамических материалов из отходов горно-металлургического комплекса Мурманской области.

Коллектив ученых КНЦ РАН исследовал, что отходы обогащения медно-никелевых, апатит-нефелиновых руд и железистых кварцитов горных предприятий Мурманской области могут успешно использоваться для производства высококачественных керамических строительных материалов методом компрессионного формования.

Образцы, полученные обжигом в диапазоне температур 900-950 градусов Цельсия, по физико-механическим свойствам, водопоглощению и морозостойкости превышают показатели высокомарочного керамического кирпича М-300, а в диапазоне 1050-1100 градусов Цельсия соответствуют клинкерной керамике.

Полученные учёными результаты открывают широкие перспективы для производства новых керамических материалов и комплексной переработки минерального сырья на предприятиях Западной части Арктической зоны Российской Федерации.