8 кандидатов на одно местоВ центре Мурманска пройдут антитеррористические учения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.02.18 17:29

Учёные планируют создать интерактивную базу данных стратегических месторождений полезных ископаемых Мурманской области

Расширение и придание Кольскому научному центру РАН статуса Федерального исследовательского центра – серьёзный шаг в интеграции научного потенциала в целях комплексного освоения Арктики, заявила сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун на заседании научного совета КНЦ, посвященном Дню российской науки.

Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук» создан путем присоединения к базовому учреждению КНЦ РАН (имеющем в своем составе четыре научных подразделения) шести научно-исследовательских институтов в качестве обособленных подразделений. Новая структура повышает эффективность и целенаправленность научного обеспечения государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, создаёт оптимальные условия для проведения междисциплинарных исследований и формирования инновационного потенциала для обеспечения конкурентных преимуществ России в освоении Западной Арктики.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества правительства Мурманской области и научного центра станут образовательные проекты, в том числе с Мурманским арктическим государственным университетом, направленные на становление регионального опорного вуза как серьезного научно-практического центра и формирование тесной связки образования, науки и производства.

В ближайшей перспективе, как рассказал председатель КНЦ РАН Сергей Кривовичев, учёные планируют создать интерактивную базу данных стратегических месторождений полезных ископаемых Мурманской области, которая может быть использована для визуализации инвестиционного потенциала региона. Кроме того, запланировано серьезное обновление материальной базы научного центра.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 112 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
Комментарий к новости:Ярмарка мёда с пасеки Ивановых снова в Мурманске!
Иван
06.02.18 16:31
Да, зима показала, где раки зимуют!
Комментарий к новости:В Мурманске из-за аварии на сети АО «Мурманэнергосбыт» произошло отключение теплоснабжения в школе № 34 и ряде жилых домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире05:40«ВЧК». Документальный фильм (16+)06:15«Международные новости». Информационная программа06:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиМорковь, картофель и белокочанная капуста – активно растут в цене-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 72 копейки, евро – на 24 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика