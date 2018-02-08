Расширение и придание Кольскому научному центру РАН статуса Федерального исследовательского центра – серьёзный шаг в интеграции научного потенциала в целях комплексного освоения Арктики, заявила сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун на заседании научного совета КНЦ, посвященном Дню российской науки.

Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук» создан путем присоединения к базовому учреждению КНЦ РАН (имеющем в своем составе четыре научных подразделения) шести научно-исследовательских институтов в качестве обособленных подразделений. Новая структура повышает эффективность и целенаправленность научного обеспечения государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, создаёт оптимальные условия для проведения междисциплинарных исследований и формирования инновационного потенциала для обеспечения конкурентных преимуществ России в освоении Западной Арктики.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества правительства Мурманской области и научного центра станут образовательные проекты, в том числе с Мурманским арктическим государственным университетом, направленные на становление регионального опорного вуза как серьезного научно-практического центра и формирование тесной связки образования, науки и производства.

В ближайшей перспективе, как рассказал председатель КНЦ РАН Сергей Кривовичев, учёные планируют создать интерактивную базу данных стратегических месторождений полезных ископаемых Мурманской области, которая может быть использована для визуализации инвестиционного потенциала региона. Кроме того, запланировано серьезное обновление материальной базы научного центра.