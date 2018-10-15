Ученые рекомендуют прекратить промысел мойвы

Мойва считается ключевым элементом пищевой цепи в Баренцевом море, пишет «The Barents observer».

«Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству определила правила управления запасами мойвы, и наши исследования показывают, что в следующем году промысла не должно быть», - говорит исследователь моря Бьярте Богстад.

Рекомендацию поддержал Международный совет по исследованию моря (ICES).

Этот вывод сделан по результатам экосистемной съемки Баренцева моря этого года, проведенной учеными норвежского Института морских исследований совместно с коллегами из российского ПИНРО. Данные, полученные в ходе экспедиции, показывают небольшое сокращение запаса мойвы по сравнению с 2017 годом, сообщает норвежский Институт морских исследований.

«В этом году запасы мойвы малы, но катастрофического падения нет», - подчеркивает Богстад. С середины 1980-х годов запас мойвы сильно колебался, пережив четыре крупных спада. Последнее резкое падение запаса пришлось на 2015-2016 годы.

Однако в 2017 году ученые обнаружили значительное восстановление запаса, что привело к возобновлению промысла в 2018 году. В течение этого года рыбаки выловили около 200 тысяч тонн мойвы. Жители побережья Баренцева моря ценят эту рыбу, в особенности на российском Севере, где она считается деликатесом.

По словам научного сотрудника Института морских исследований Бьярте Богстада, мойва играет жизненно важную роль для экосистем Баренцева моря.

«Россия и Норвегия придерживаются общего мнения, что мойва, прежде всего, должна быть пищей для других видов, - объясняет он. - Мы можем открыть промысел, только если увидим избыток мойвы после потребления треской и другими видами».

Норвегия и Россия совместно устанавливают квоты на промысел в Баренцевом море. В 2015 году двусторонняя комиссия по рыболовству ввела мораторий на промысел мойвы. Экосистемная съемка Баренцева моря проводится ежегодно с 2004 года и считается одной из наиболее комплексных в мире. Научные наблюдения проводятся в нескольких сотнях заранее определенных точек по всей акватории Баренцева моря - от побережий Финнмарка и Кольского полуострова до кромки льдов на 80-м градусе северной широты.

Исследуется большое число морских видов - от самого дна и до поверхности моря.

После сбора данных представители обеих стран встречаются для обсуждения результатов и выработки рекомендаций по квотам, которые впоследствии обсуждаются на заседании Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству - главном ежегодном событии для рыбаков обеих стран.