Учёт и автоматизация – нам готовят очередную революцию в ЖКХ

В течение 3-5 лет Россия будет повсеместно охвачена автоматизированной системой учёта потребления коммунальных ресурсов. Это позволит управляющим компаниям в режиме реального времени дистанционно получать показания с индивидуальных приборов учёта в квартирах граждан и отслеживать качество поставки ресурса для последующего начисления платежа, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Он отметил, что автоматизацию планируется осуществлять за счёт ресурсоснабжающих организаций (РСО) и управляющих компаний ЖКХ, а не потребителей. «Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся», — сказал Андрей Чибис.

По его словам, реализация этих планов «сделает систему оказания коммунальных услуг в коммунальном хозяйстве на порядок прозрачнее и на порядок удобнее для всех участников рынка и в первую очередь для потребителей». Для них пропадёт необходимость специально передавать данные счётчиков, но кроме того автоматизированный учёт позволит вводить разные тарифные планы и предлагать скидки при оплате ЖКХ, исходя из сроков и объёмов потребления, а также готовности потребителя к своевременным расчётам за «коммуналку».

Замглавы Минстроя пояснил, что сейчас рассматриваются два варианта — либо эти тарифы с дисконтом будут вводиться государством, либо будет предоставлена возможность РСО и управляющим компаниям самим предлагать скидки, пишет 1prime.ru.