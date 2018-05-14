Учимся сами - учим других: или немного о безопасности

В рамках Года культуры безопасности одним из важнейших направлений является разъяснение требований и правил в области пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Однако в последние годы к природным катастрофам, стихийным бедствиям и авариям, вызванным антропогенными факторами, добавилась еще одна глобальная угроза – терроризм.

Как показывает практика, противостоять этому явлению возможно.

Формула безопасности: для этого всем нам следует быть более внимательными к подозрительным лицам, вещам или предметам. Следует помнить, что подходить, трогать или брать в руки оставленный кем-то пакет или сумку нельзя ни при каких обстоятельствах.

Отправляясь в дальнюю дорого никогда не берите у незнакомых вам людей посылки, пакеты и передачи, какие выгоды бы вам это не сулило. Не превращайте свой дом в склад горючих и взрывоопасных предметов. Не храните дома подозрительные предметы или устройства, найденные вами или вашими детьми на улице, свалке или режимном объекте.

Если вы увидели подозрительный пакет на вокзале, перроне, станции метрополитена или в вагоне, немедленно сообщите о вашей находке машинисту состава или дежурному по станции. Также обращайте внимание участковых и сотрудников компетентных органов на старые бесхозные автомобили, которые подолгу стоят во дворах или появились недавно; выгрузку и погрузку в жилом секторе (особенно в вечернее и ночное время подозрительных предметов и грузов – ящиков, мешков, коробок, проводимых незнакомыми и подозрительными людьми).

Пусть лучше тревога будет ложной, но сообщайте об этом в компетентные органы. Обнаружив подозрительный предмет необходимо немедленно обратить на него внимание любого сотрудника милиции или сообщить о нем по номерам со стационарного телефона - «01» или «02», с мобильного – «112».