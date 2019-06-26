Учимся защищаться от интернет-мошенников

27 июня в 14 часов в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт образовательный семинар «Интернет-мошенничество», посвященный кибербезопасности.

Его участников ждёт лекция о ситуации с цифровой безопасностью в 2019 году. Специалист библиотеки расскажет о том, как распознать риск для персональных данных и аккаунтов и что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников. Слушатели узнают, что такое «фишинг», «скам», «овершеринг», какие угрозы пользователю они представляют.

Полученная информация поможет пользователям защитить персональные данные, введёт в курс дела о распространенных в наше время методах обмана и психологических манипуляциях.