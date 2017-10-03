Учитель истории из Кировска – победитель заочного этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства

Фонд «История Отечества» в сентябре завершил заочный этап II Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Цель конкурса: поддержка образовательной деятельности в области истории путем поощрения лучших педагогических работников.

Все задания конкурса в этом году связаны с выработкой творческих подходов к преподаванию истории Великой российской революции. По итогам оценки поступивших заявок, 70 учителей истории из разных регионов России были допущены до участия в конкурсных испытаниях очного этапа, который проходит со 2 по 5 октября в Доме Российского исторического общества в Москве. В число финалистов конкурса входит учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г .Кировска» Васильева Екатерина Васильевна.

По итогам конкурсного отбора 24 лучших учителя (по 3 от каждого федерального округа) будут награждены почётными грамотами и денежными премиями.