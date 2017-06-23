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Мурманская область. Арктика23.06.17 17:48

«Учитель! Перед именем твоим, Позволь смиренно преклонить колени!»

В североморском Доме культуры «Строитель» ежегодно проводится масса мероприятий. Но таких молодых, энергичных, наполненных оптимизма и задора зрителей и участников праздничного действа он встречает лишь раз в году - во время проведения торжеств, посвященных выпускникам школ флотской столицы.

В зале собрались 284 выпускника средних школ ЗАТО г.Североморск, их родители, учителя. Каждый десятый выпускник – золотой медалист, а всего их, достигших наивысших результатов в учебе, 28 юношей и девушек.

Все они были приглашены на сцену.

Выпускников поздравили заместитель председателя Совета депутатов Евгений Алексеев, отметивший, что ученики своими успехами на олимпиадах прославляли флотскую столицу. Он пожелал выпускникам настойчиво идти к намеченной цели, не забывать своих учителей, которые вложили в них знания, своих родителей, для которых они в любом их возрасте продолжат оставаться детьми.

Первый заместитель главы администрации Ирина Долгушина пожелала ребятам не растерять полученные в школе знания, приумножить их обучаясь в вузах.

Евгений Алексеев и Ирина Долгушина вручили каждому медалисту памятные подарки и букеты цветов.

Депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин, отметив огромный потенциал выпускников, пожелал им правильно распорядиться своими знаниями.

Слова благодарности педагогам и родителям высказали выпускница средней школы № 7 Ксения Семенова и выпускник гимназии № 1 Константин Груздев.

Сегодня их день, день выпускников. Завтра они встанут перед выбором своего жизненного пути. Пожелаем же им успехов в жизни. Пусть сбудутся все их мечты.  Пройдут годы, десятилетия, но до седых волос каждый из них будет помнить своего первого учителя, любимых педагогов в школе, в институте.

Ещё в 1868 году в лирической комедии «Медвежья охота» Николай Алексеевич Некрасов написал: «Учитель! Перед именем твоим, Позволь смиренно преклонить колени!». Эти слова актуальны и сегодня. Выпускники и их родители ценят труд педагогов, их усилия в обучении и воспитании детей. Сегодня они выскажут учителям немало теплых слов.

Завтра их ждёт большая, взрослая жизнь, а сегодня будет веселье, слёзы расставания с друзьями, с беззаботными школьными годами, со школой, с учителями.

Нельзя не отметить ту праздничную, радостную атмосферу, которую создал для ребят творческий коллектив ДК «Строитель».

Юрий БАНЬКО, фото автора.

 

 

 

 

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